Bugünkü Dill Fiyatı

Bugünkü Dill (DL) fiyatı $ 0.002213 olup, son 24 saatte % 0.36 değişim gösterdi. Mevcut DL / USD dönüşüm oranı DL başına $ 0.002213 şeklindedir.

Dill, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.62M ile 1586. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.19B DL şeklindedir. Son 24 saat içinde DL, $ 0.002213 (en düşük) ile $ 0.002234 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.01977908990922744 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00220694309230377 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DL, son bir saatte -0.05% ve son 7 günde -2.08% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53.65K seviyesine ulaştı.

Dill (DL) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1586 Piyasa Değeri $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Hacim (24 Sa) $ 53.65K$ 53.65K $ 53.65K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13.28M$ 13.28M $ 13.28M Dolaşım Arzı 1.19B 1.19B 1.19B Maksimum Arz 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Toplam Arz 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Dolaşım Oranı 19.75% Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Dill piyasa değeri $ 2.62M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53.65K. Dolaşımdaki DL arzı 1.19B olup, toplam arzı 6000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13.28M.