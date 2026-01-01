Bugünkü DMCC Fiyatı

Bugünkü DMCC (DMCC) fiyatı $ 0,00519 olup, son 24 saatte % 5,70 değişim gösterdi. Mevcut DMCC / USD dönüşüm oranı DMCC başına $ 0,00519 şeklindedir.

DMCC, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DMCC şeklindedir. Son 24 saat içinde DMCC, $ 0,00481 (en düşük) ile $ 0,00522 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DMCC, son bir saatte +%2,36 ve son 7 günde +%0,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 131,26K seviyesine ulaştı.

DMCC (DMCC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 131,26K$ 131,26K $ 131,26K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,38M$ 10,38M $ 10,38M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki DMCC piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 131,26K. Dolaşımdaki DMCC arzı -- olup, toplam arzı 2000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,38M.