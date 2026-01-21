Dream Machine Token / Kamboçya Rieli Dönüşüm Tablosu
DMT / KHR Dönüşüm Tablosu
- 1 DMT17.370,55 KHR
- 2 DMT34.741,09 KHR
- 3 DMT52.111,64 KHR
- 4 DMT69.482,18 KHR
- 5 DMT86.852,73 KHR
- 6 DMT104.223,27 KHR
- 7 DMT121.593,82 KHR
- 8 DMT138.964,36 KHR
- 9 DMT156.334,91 KHR
- 10 DMT173.705,45 KHR
- 50 DMT868.527,27 KHR
- 100 DMT1.737.054,54 KHR
- 1.000 DMT17.370.545,40 KHR
- 5.000 DMT86.852.727,00 KHR
- 10.000 DMT173.705.454,00 KHR
Yukarıdaki tablo, 1 DMT ile 10.000 DMT arasındaki bir aralıkta, Dream Machine Token ile Kamboçya Rieli (DMT ile KHR) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son KHR piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen DMT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel DMT / KHR arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
KHR / DMT Dönüşüm Tablosu
- 1 KHR0,0{4}5756 DMT
- 2 KHR0,0001151 DMT
- 3 KHR0,0001727 DMT
- 4 KHR0,0002302 DMT
- 5 KHR0,0002878 DMT
- 6 KHR0,0003454 DMT
- 7 KHR0,0004029 DMT
- 8 KHR0,0004605 DMT
- 9 KHR0,0005181 DMT
- 10 KHR0,0005756 DMT
- 50 KHR0,002878 DMT
- 100 KHR0,005756 DMT
- 1.000 KHR0,05756 DMT
- 5.000 KHR0,2878 DMT
- 10.000 KHR0,5756 DMT
Yukarıdaki tablo, 1 KHR ile 10.000 KHR arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Kamboçya Rieli ile Dream Machine Token (KHR ile DMT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan KHR tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Dream Machine Token alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Dream Machine Token (DMT), şu anda ៛ 17.370,55 KHR seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -2,85% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ៛-- olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ៛-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Dream Machine Token Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
--
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
-2,85%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
--
24 sa Yüksek
--
24 sa Düşük
Yukarıdaki DMT - KHR trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Dream Machine Token varlığının KHR karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Dream Machine Token fiyatını kontrol edin.
DMT / KHR Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 DMT = 17.370,55 KHR | 1 KHR = 0,0{4}5756 DMT
Bugün, 1 DMT / KHR dönüşüm oranı 17.370,55 KHR kurundadır.
5 DMT satın almak için 86.852,73 KHR gereklidir ve 10 DMT değeri 173.705,45 KHR olarak hesaplanır.
1 KHR, 0,0{4}5756 DMT varlığına dönüştürülebilir.
50 KHR, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0,002878 DMT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 DMT / KHR karşısındaki dönüşüm oranı 0,00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -2,85% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye -- KHR, en düşük seviye ise -- KHR olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 DMT değeri -- KHR idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -- oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde DMT, -- KHR oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -- oranında bir değişime yol açtı.
Dream Machine Token (DMT) Hakkında Her Şey
Artık Dream Machine Token (DMT) fiyatını hesapladığınıza göre, Dream Machine Token hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. DMT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Dream Machine Token nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
DMT / KHR Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Dream Machine Token (DMT), -- KHR ile -- KHR arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 17.268,55769818644 KHR ile 25.390,8582833717 KHR arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı DMT / KHR fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|៛ 19.826,4
|៛ 25.374,54
|៛ 28.556,55
|៛ 28.556,55
|En Düşük
|៛ 17.256,31
|៛ 17.256,31
|៛ 15.053,38
|៛ 8.689,35
|Ortalama
|៛ 17.949,83
|៛ 21.866,16
|៛ 20.438,33
|៛ 17.093,13
|Volatilite
|+13,85%
|+32,48%
|+63,37%
|+112,99%
|Değişim
|-7,29%
|-30,75%
|-18,57%
|-1,39%
2027 ve 2030 Yılları için KHR Biriminden Dream Machine Token Fiyat Tahmini
Dream Machine Token fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel DMT / KHR tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için DMT Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Dream Machine Token mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık ៛18.239,07 değerine ulaşabilir.
2030 için DMT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, DMT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ៛21.114,01 KHR fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Dream Machine Token Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut DMT İşlem Çiftleri
DMT/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, DMT Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Dream Machine Token varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan DMT varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden DMT Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Dream Machine Token Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Dream Machine Token Satın Almayı Öğrenin
DMT ve KHR için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Dream Machine Token (DMT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Dream Machine Token Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $4.258
- 7 Günlük Değişim: 0,00%
- 30 Günlük Trend: --
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
DMT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, KHR para birimine dönüştürseniz bile, DMT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[DMT Fiyatı] [DMT / USD]
Kamboçya Rieli (KHR) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (KHR/USD): 0,00024533857047308213
- 7 Günlük Değişim: -1,67%
- 30 Günlük Trend: -1,67%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir KHR para birimi, aynı tutarda DMT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir KHR para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan KHR ile güvenli bir şekilde DMT satın alın.
DMT ile KHR Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Dream Machine Token (DMT) ile Kamboçya Rieli (KHR) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. DMT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve DMT varlığının KHR karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve KHR arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. KHR Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler KHR varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle KHR zayıfladığında, yatırımcılar DMT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Dream Machine Token gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda DMT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da KHR para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen DMT Kriptosunu KHR Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı DMT / KHR dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl DMT / KHR Dönüşümü Yapılır?
DMT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak DMT kriptosundan KHR para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı DMT / KHR Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel DMT / KHR kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. DMT ve KHR hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
DMT / KHR dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
DMT ile KHR arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, DMT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak KHR birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
DMT ile KHR arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
DMT ile KHR arasındaki kur, Dream Machine Token ve Kamboçya Rieli varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen DMT / KHR kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
DMT ile KHR arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
DMT ile KHR arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda DMT kriptosunu KHR para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
DMT kriptosundan KHR para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
DMT kriptosunun KHR para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle DMT varlığının KHR karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler DMT ile KHR arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, KHR para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve DMT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
DMT ile KHR arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Dream Machine Token halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da DMT ile KHR arasındaki kuru doğrudan etkiler.
DMT ile KHR kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
DMT ile KHR arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki DMT ile KHR arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Dream Machine Token fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
DMT ile KHR arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak KHR piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
DMT / KHR için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Dream Machine Token ve Kamboçya Rieli arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Dream Machine Token ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
DMT kriptosunu KHR para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, KHR para birimini eşit değerdeki DMT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
DMT / KHR dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, DMT fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, DMT ile KHR arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında DMT ile KHR arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak KHR para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, DMT / KHR arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.