Dream Machine Token Fiyatı(DMT)
Bugün için Dream Machine Token (DMT) mevcut fiyatı 31.565 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. DMT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Dream Machine Token Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.88K USD
- Gün içindeki Dream Machine Token fiyat değişimi -14.45%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Dream Machine Token fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -5.33155
|-14.45%
|30 Gün
|$ -27.875
|-46.90%
|60 Gün
|$ -28.037
|-47.05%
|90 Gün
|$ -38.435
|-54.91%
En güncel Dream Machine Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.42%
-14.45%
-30.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DMT (Dream Machine Token), Dream Machine oyunlarına güç veren yerel tokendir. Geleneksel bir atari salonunun jetonları ve çeyreklikleri gibi, $DMT Dream Machine'deki oyunlara güç verir. Her bir oyun başına token ve varlık olan DMT, itemler, güçlendirmeler, karakter ve sahne kilidi açma gibi oyun içi ekonomiler içindir. Oynanış ve bahislerden elde edilen ödüller oyunculara $DMT cinsinden dağıtılır.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Dream Machine Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DMT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Dream Machine Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
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Miktar
1 DMT = 31.565 USD