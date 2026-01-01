Bugünkü DPENGU Fiyatı

Bugünkü DPENGU (DPENGU) fiyatı $ 0,002053 olup, son 24 saatte % 0,39 değişim gösterdi. Mevcut DPENGU / USD dönüşüm oranı DPENGU başına $ 0,002053 şeklindedir.

DPENGU, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DPENGU şeklindedir. Son 24 saat içinde DPENGU, $ 0,002013 (en düşük) ile $ 0,00209 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DPENGU, son bir saatte +%0,29 ve son 7 günde -%32,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 48,25K seviyesine ulaştı.

DPENGU (DPENGU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 48,25K$ 48,25K $ 48,25K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,11M$ 4,11M $ 4,11M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

