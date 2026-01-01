Bugünkü Dust Fiyatı

Bugünkü Dust (DUST) fiyatı $ 0,0005995 olup, son 24 saatte % 5,61 değişim gösterdi. Mevcut DUST / USD dönüşüm oranı DUST başına $ 0,0005995 şeklindedir.

Dust, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DUST şeklindedir. Son 24 saat içinde DUST, $ 0,0005526 (en düşük) ile $ 0,0006326 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DUST, son bir saatte +%1,47 ve son 7 günde -%0,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,84K seviyesine ulaştı.

Dust (DUST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,84K$ 56,84K $ 56,84K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

