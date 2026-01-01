Bugünkü 375ai Fiyatı

Bugünkü 375ai (EAT) fiyatı $ 0.02864 olup, son 24 saatte % 3.88 değişim gösterdi. Mevcut EAT / USD dönüşüm oranı EAT başına $ 0.02864 şeklindedir.

375ai, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- EAT şeklindedir. Son 24 saat içinde EAT, $ 0.02833 (en düşük) ile $ 0.03081 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EAT, son bir saatte -0.21% ve son 7 günde -15.89% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56.11K seviyesine ulaştı.

375ai (EAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56.11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28.64M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki 375ai piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56.11K. Dolaşımdaki EAT arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28.64M.