Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
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Everton FC Fan Token Fiyatı(EFC)
Bugün için Everton FC Fan Token (EFC) mevcut fiyatı 0.4366 USD ve mevcut piyasa değeri $ 4.37M USD. EFC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Everton FC Fan Token Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.18K USD
- Gün içindeki Everton FC Fan Token fiyat değişimi -4.00%
- Dolaşımdaki arz: 10.00M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Everton FC Fan Token fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.018192
|-4.00%
|30 Gün
|$ -0.171
|-28.15%
|60 Gün
|$ -0.2438
|-35.84%
|90 Gün
|$ -0.4495
|-50.73%
En güncel Everton FC Fan Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.46%
-4.00%
-14.60%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Fan Tokenleri, asla süresi dolmayan tahsil edilebilir dijital geçiş kartlarıdır. $EFC Fan Tokeni sonsuza kadar elinizde tutmanın yanı sıra Everton'a gelişmiş erişim sağlar. Bu tokenleri, anketlerde oy kullanmanıza, VIP deneyimlerine erişmenize veya birçok uygulama içi aktiviteye, yarışmaya, sınava ve oyuna katılmanıza olanak tanıyan bir dijital hatıra parçası olarak düşünebilirsiniz.
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Miktar
1 EFC = 0.4366 USD