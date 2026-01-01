Bugünkü ELA Fiyatı

Bugünkü ELA (ELA) fiyatı $ 1.049 olup, son 24 saatte % 1.22 değişim gösterdi. Mevcut ELA / USD dönüşüm oranı ELA başına $ 1.049 şeklindedir.

ELA, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ELA şeklindedir. Son 24 saat içinde ELA, $ 1.028 (en düşük) ile $ 1.1 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELA, son bir saatte 0.00% ve son 7 günde -8.47% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,06K seviyesine ulaştı.

ELA (ELA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 3,06K$ 3,06K $ 3,06K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29.60M$ 29.60M $ 29.60M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 28,220,000 28,220,000 28,220,000 Herkese Açık Blok Zinciri ELASTOS

