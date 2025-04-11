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ELF Fiyatı(ELF)

USD

ELF (ELF) Canlı Fiyat Grafiği

$0.2271
$0.2271$0.2271
+2.11%(1D)

ELF Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için ELF (ELF) mevcut fiyatı 0.2271 USD ve mevcut piyasa değeri $ 167.94M USD. ELF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar ELF Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.36M USD
- Gün içindeki ELF fiyat değişimi +2.11%
- Dolaşımdaki arz: 739.50M USD.

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ELF Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ELF fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.004693+2.11%
30 Gün$ +0.0068+3.08%
60 Gün$ -0.0682-23.10%
90 Gün$ -0.2487-52.27%
Bugünkü ELF Fiyatı Değişimi

Bugün, ELF, $ +0.004693 (+2.11%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ELF 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.0068 (+3.08%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ELF 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ELF değişimi $ -0.0682 (-23.10%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ELF 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.2487 (-52.27%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ELF Fiyat Bilgisi

En güncel ELF fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.2204
$ 0.2204$ 0.2204

$ 0.2546
$ 0.2546$ 0.2546

$ 1.27074
$ 1.27074$ 1.27074

+0.13%

+2.11%

-9.27%

ELF Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 167.94M
$ 167.94M$ 167.94M

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

739.50M
739.50M 739.50M

ELF (ELF) Nedir?

Yapay zeka ile geliştirilmiş bir Katman 1 blok zinciri ağı olan aelf, sofistike çok katmanlı mimarisinde verimlilik ve ölçeklenebilirlik için sağlam C# programlama dilinden yararlanıyor. 2017 yılında Singapur'da kurulan küresel merkezi ile aelf, hem geliştirici hem de son kullanıcı dostu olan verimli, düşük maliyetli ve son derece güvenli bir platform sağlayan son teknoloji yapay zeka entegrasyonu ve modüler Katman 2 ZK Toplama teknolojisi ile blok zincirini geliştirmede Asya'ya liderlik eden, sektöründe öncü bir şirkettir. İlerici vizyonuyla uyumlu olan aelf, ekosistemi içinde yeniliği teşvik etmeye ve Web3 ve AI teknolojisinin benimsenmesini ilerletmeye kararlıdır.

ELF, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ELF yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ELF staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ELF hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ELF satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ELF Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ELF, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ELF fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ELF fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ELF Fiyat Geçmişi

ELF fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ELF kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ELF fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ELF (ELF) Satın Alma

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ELF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ELF / VND
5,823.0711
1 ELF / AUD
A$0.36336
1 ELF / GBP
0.172596
1 ELF / EUR
0.199848
1 ELF / USD
$0.2271
1 ELF / MYR
RM1.003782
1 ELF / TRY
8.643426
1 ELF / JPY
¥32.591121
1 ELF / RUB
19.019625
1 ELF / INR
19.573749
1 ELF / IDR
Rp3,849.151965
1 ELF / KRW
323.042937
1 ELF / PHP
12.935616
1 ELF / EGP
￡E.11.654772
1 ELF / BRL
R$1.335348
1 ELF / CAD
C$0.315669
1 ELF / BDT
27.599463
1 ELF / NGN
362.778624
1 ELF / UAH
9.40194
1 ELF / VES
Bs16.1241
1 ELF / PKR
Rs63.683382
1 ELF / KZT
117.363009
1 ELF / THB
฿7.603308
1 ELF / TWD
NT$7.330788
1 ELF / AED
د.إ0.833457
1 ELF / CHF
Fr0.183951
1 ELF / HKD
HK$1.760025
1 ELF / MAD
.د.م2.11203
1 ELF / MXN
$4.63284

ELF Kaynağı

ELF hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi ELF Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ELF
USD

1 ELF = 0.2271 USD

Al-Sat

ELFUSDT
$0.2271
$0.2271$0.2271
+2.43%

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