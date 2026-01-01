Bugünkü Enso Fiyatı

Bugünkü Enso (ENSO) fiyatı $ 0,6547 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ENSO / USD dönüşüm oranı ENSO başına $ 0,6547 şeklindedir.

Enso, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ENSO şeklindedir. Son 24 saat içinde ENSO, $ 0,6404 (en düşük) ile $ 0,6744 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ENSO, son bir saatte +%0,18 ve son 7 günde -%18,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 91,77K seviyesine ulaştı.

Enso (ENSO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 91,77K$ 91,77K $ 91,77K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,47M$ 65,47M $ 65,47M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Enso piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 91,77K. Dolaşımdaki ENSO arzı -- olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 65,47M.