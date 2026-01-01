Bugünkü Etarn Fiyatı

Bugünkü Etarn (ETAN) fiyatı $ 0,01224 olup, son 24 saatte % 0,56 değişim gösterdi. Mevcut ETAN / USD dönüşüm oranı ETAN başına $ 0,01224 şeklindedir.

Etarn, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,03M ile 2038. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 84,18M ETAN şeklindedir. Son 24 saat içinde ETAN, $ 0,01182 (en düşük) ile $ 0,01248 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,09926169822293524 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,011063086493606558 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ETAN, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde +%2,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 135,87K seviyesine ulaştı.

Etarn (ETAN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2038 Piyasa Değeri $ 1,03M$ 1,03M $ 1,03M Hacim (24 Sa) $ 135,87K$ 135,87K $ 135,87K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,24M$ 12,24M $ 12,24M Dolaşım Arzı 84,18M 84,18M 84,18M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %8,41 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Etarn piyasa değeri $ 1,03M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 135,87K. Dolaşımdaki ETAN arzı 84,18M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,24M.