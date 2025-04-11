Ethereum Classic (ETC) Nedir?

Ethereum Classic (ETC), kripto para birimi ve halka açık blok zinciridir. ETC, DeFi ve diğer blok zincirleri, güvenli uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve eşler arası işlemler ile birlikte çalışabilirlik konusunda uzmanlaşmıştır. ETC, 2016 yılında, gerçekten esnek ve merkeziyetsiz bir ağ haline gelmek için topluluk liderliğinde tabana inerek başlatıldı.

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Ethereum Classic Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ethereum Classic, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ETC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ethereum Classic fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ethereum Classic Fiyat Geçmişi

ETC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ETC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Ethereum Classic fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Ethereum Classic (ETC) Satın Alma

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ETC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ETC / VND ₫ 385,897.05 1 ETC / AUD A$ 24.08 1 ETC / GBP ￡ 11.438 1 ETC / EUR € 13.244 1 ETC / USD $ 15.05 1 ETC / MYR RM 66.521 1 ETC / TRY ₺ 572.803 1 ETC / JPY ¥ 2,161.6315 1 ETC / RUB ₽ 1,260.4375 1 ETC / INR ₹ 1,296.708 1 ETC / IDR Rp 255,084.7075 1 ETC / KRW ₩ 21,377.7725 1 ETC / PHP ₱ 857.248 1 ETC / EGP ￡E. 772.366 1 ETC / BRL R$ 88.3435 1 ETC / CAD C$ 20.9195 1 ETC / BDT ৳ 1,829.0265 1 ETC / NGN ₦ 24,041.472 1 ETC / UAH ₴ 623.07 1 ETC / VES Bs 1,068.55 1 ETC / PKR Rs 4,220.321 1 ETC / KZT ₸ 7,777.6895 1 ETC / THB ฿ 503.874 1 ETC / TWD NT$ 486.5665 1 ETC / AED د.إ 55.2335 1 ETC / CHF Fr 12.1905 1 ETC / HKD HK$ 116.6375 1 ETC / MAD .د.م 139.965 1 ETC / MXN $ 306.418

Ethereum Classic Kaynağı

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