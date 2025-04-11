Ethereum Classic Logosu

Ethereum Classic Fiyatı(ETC)

USD

Ethereum Classic (ETC) Canlı Fiyat Grafiği

$15.06
$15.06$15.06
-0.13%(1D)

ETC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Ethereum Classic (ETC) mevcut fiyatı 15.05 USD ve mevcut piyasa değeri $ 2.28B USD. ETC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Ethereum Classic Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.04M USD
- Gün içindeki Ethereum Classic fiyat değişimi -0.13%
- Dolaşımdaki arz: 151.47M USD.

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ETC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Ethereum Classic fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0196-0.13%
30 Gün$ -2.77-15.55%
60 Gün$ -5.52-26.84%
90 Gün$ -10.37-40.80%
Bugünkü Ethereum Classic Fiyatı Değişimi

Bugün, ETC, $ -0.0196 (-0.13%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Ethereum Classic 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -2.77 (-15.55%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Ethereum Classic 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ETC değişimi $ -5.52 (-26.84%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Ethereum Classic 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -10.37 (-40.80%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ETC Fiyat Bilgisi

En güncel Ethereum Classic fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 14.23
$ 14.23$ 14.23

$ 15.13
$ 15.13$ 15.13

$ 180
$ 180$ 180

+0.19%

-0.13%

-6.87%

ETC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2.28B
$ 2.28B$ 2.28B

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

151.47M
151.47M 151.47M

Ethereum Classic (ETC) Nedir?

Ethereum Classic (ETC), kripto para birimi ve halka açık blok zinciridir. ETC, DeFi ve diğer blok zincirleri, güvenli uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve eşler arası işlemler ile birlikte çalışabilirlik konusunda uzmanlaşmıştır. ETC, 2016 yılında, gerçekten esnek ve merkeziyetsiz bir ağ haline gelmek için topluluk liderliğinde tabana inerek başlatıldı.

Ethereum Classic, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Ethereum Classic yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ETC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Ethereum Classic hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Ethereum Classic satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Ethereum Classic Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ethereum Classic, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ETC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ethereum Classic fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ethereum Classic Fiyat Geçmişi

ETC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ETC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Ethereum Classic fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Ethereum Classic (ETC) Satın Alma

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ETC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ETC / VND
385,897.05
1 ETC / AUD
A$24.08
1 ETC / GBP
11.438
1 ETC / EUR
13.244
1 ETC / USD
$15.05
1 ETC / MYR
RM66.521
1 ETC / TRY
572.803
1 ETC / JPY
¥2,161.6315
1 ETC / RUB
1,260.4375
1 ETC / INR
1,296.708
1 ETC / IDR
Rp255,084.7075
1 ETC / KRW
21,377.7725
1 ETC / PHP
857.248
1 ETC / EGP
￡E.772.366
1 ETC / BRL
R$88.3435
1 ETC / CAD
C$20.9195
1 ETC / BDT
1,829.0265
1 ETC / NGN
24,041.472
1 ETC / UAH
623.07
1 ETC / VES
Bs1,068.55
1 ETC / PKR
Rs4,220.321
1 ETC / KZT
7,777.6895
1 ETC / THB
฿503.874
1 ETC / TWD
NT$486.5665
1 ETC / AED
د.إ55.2335
1 ETC / CHF
Fr12.1905
1 ETC / HKD
HK$116.6375
1 ETC / MAD
.د.م139.965
1 ETC / MXN
$306.418

Ethereum Classic Kaynağı

Ethereum Classic hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Ethereum Classic Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ETC
USD

1 ETC = 15.05 USD

Al-Sat

ETCUSDT
$15.05
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