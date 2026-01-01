Bugünkü Etherex Fiyatı

Bugünkü Etherex (ETHEREX) fiyatı $ 0,03602 olup, son 24 saatte % 1,89 değişim gösterdi. Mevcut ETHEREX / USD dönüşüm oranı ETHEREX başına $ 0,03602 şeklindedir.

Etherex, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ETHEREX şeklindedir. Son 24 saat içinde ETHEREX, $ 0,03477 (en düşük) ile $ 0,03723 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ETHEREX, son bir saatte -%1,59 ve son 7 günde -%4,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,12K seviyesine ulaştı.

Etherex (ETHEREX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,12K$ 56,12K $ 56,12K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,61M$ 12,61M $ 12,61M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri LINEA

Şu anki Etherex piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,12K. Dolaşımdaki ETHEREX arzı -- olup, toplam arzı 350000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,61M.