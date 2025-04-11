ETHW (ETHW) Nedir?

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

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ETHW Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ETHW, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ETHW fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ETHW fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ETHW Fiyat Geçmişi

ETHW fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ETHW kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ETHW fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ETHW (ETHW) Satın Alma

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ETHW Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ETHW / VND ₫ 30,692.277 1 ETHW / AUD A$ 1.9152 1 ETHW / GBP ￡ 0.90972 1 ETHW / EUR € 1.05336 1 ETHW / USD $ 1.197 1 ETHW / MYR RM 5.29074 1 ETHW / TRY ₺ 45.55782 1 ETHW / JPY ¥ 171.78147 1 ETHW / RUB ₽ 100.24875 1 ETHW / INR ₹ 103.19337 1 ETHW / IDR Rp 20,288.13255 1 ETHW / KRW ₩ 1,707.55641 1 ETHW / PHP ₱ 68.18112 1 ETHW / EGP ￡E. 61.43004 1 ETHW / BRL R$ 7.05033 1 ETHW / CAD C$ 1.66383 1 ETHW / BDT ৳ 145.47141 1 ETHW / NGN ₦ 1,912.13568 1 ETHW / UAH ₴ 49.5558 1 ETHW / VES Bs 84.987 1 ETHW / PKR Rs 335.66274 1 ETHW / KZT ₸ 618.59763 1 ETHW / THB ฿ 40.07556 1 ETHW / TWD NT$ 38.71098 1 ETHW / AED د.إ 4.39299 1 ETHW / CHF Fr 0.96957 1 ETHW / HKD HK$ 9.27675 1 ETHW / MAD .د.م 11.1321 1 ETHW / MXN $ 24.4188

ETHW Kaynağı

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