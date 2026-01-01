BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı EVAA Protocol fiyatı 0,9984 USD. EVAA piyasa değeri ise 6.607.383,2448 USD. EVAA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı EVAA Protocol fiyatı 0,9984 USD. EVAA piyasa değeri ise 6.607.383,2448 USD. EVAA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

EVAA Hakkında Daha Fazla Bilgi

EVAA Fiyat Bilgileri

EVAA Nedir

EVAA Whitepaper

EVAA Resmi Websitesi

EVAA Token Ekonomisi

EVAA Fiyat Tahmini

EVAA Fiyat Geçmişi

EVAA Satın Alma Kılavuzu

EVAA / İtibari Para Dönüştürücüsü

EVAA Spot

EVAA USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

EVAA Protocol Logosu

EVAA Protocol Fiyatı(EVAA)

1 EVAA / USD Canlı Fiyatı:

$0,9984
$0,9984$0,9984
+%2,861D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:12:42 (UTC+8)

Bugünkü EVAA Protocol Fiyatı

Bugünkü EVAA Protocol (EVAA) fiyatı $ 0,9984 olup, son 24 saatte % 2,86 değişim gösterdi. Mevcut EVAA / USD dönüşüm oranı EVAA başına $ 0,9984 şeklindedir.

EVAA Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,61M ile 1194. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,62M EVAA şeklindedir. Son 24 saat içinde EVAA, $ 0,9131 (en düşük) ile $ 1,1 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 13,61297177645488 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,6084164538042449 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EVAA, son bir saatte -%1,44 ve son 7 günde +%37,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 542,10K seviyesine ulaştı.

EVAA Protocol (EVAA) Piyasa Bilgileri

No.1194

$ 6,61M
$ 6,61M$ 6,61M

$ 542,10K
$ 542,10K$ 542,10K

$ 49,92M
$ 49,92M$ 49,92M

6,62M
6,62M 6,62M

50.000.000
50.000.000 50.000.000

50.000.000
50.000.000 50.000.000

%13,23

BSC

Şu anki EVAA Protocol piyasa değeri $ 6,61M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 542,10K. Dolaşımdaki EVAA arzı 6,62M olup, toplam arzı 50000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,92M.

EVAA Protocol Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,9131
$ 0,9131$ 0,9131
24 sa Düşük
$ 1,1
$ 1,1$ 1,1
24 sa Yüksek

$ 0,9131
$ 0,9131$ 0,9131

$ 1,1
$ 1,1$ 1,1

$ 13,61297177645488
$ 13,61297177645488$ 13,61297177645488

$ 0,6084164538042449
$ 0,6084164538042449$ 0,6084164538042449

-%1,44

+%2,86

+%37,59

+%37,59

EVAA Protocol (EVAA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için EVAA Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02776+%2,86
30 Gün$ +0,1584+%18,85
60 Gün$ -5,2806-%84,10
90 Gün$ -5,2666-%84,07
Bugünkü EVAA Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, EVAA, $ +0,02776 (+%2,86) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

EVAA Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1584 (+%18,85) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

EVAA Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EVAA değişimi $ -5,2806 (-%84,10) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

EVAA Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -5,2666 (-%84,07) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

EVAA Protocol (EVAA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

EVAA Protocol Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

EVAA Protocol için Fiyat Tahmini

2030 için EVAA Protocol (EVAA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, EVAA için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için EVAA Protocol (EVAA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında EVAA Protocol fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
EVAA Protocol varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? EVAA Protocol Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, EVAA varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl EVAA Protocol Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

EVAA Protocol ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de EVAA satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, EVAA Protocol satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, EVAA Protocol (EVAA) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra EVAA Protocol anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
EVAA Protocol (EVAA) Satın Alma Kılavuzu

EVAA Protocol ile Neler Yapabilirsiniz

EVAA Protocol sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de EVAA Protocol (EVAA) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

EVAA Protocol (EVAA) Nedir?

EVAA, TON Blok Zinciri üzerinde çalışan, Telegram tabanlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir likidite protokolüdür. Kullanıcıların likidite sağlayarak pasif gelir elde eden mevduat sahipleri ya da aşırı teminatlandırılmış kredi alabilen borçlular olarak hareket etmesine imkân tanır.

EVAA Protocol Kaynağı

EVAA Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi EVAA Protocol Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: EVAA Protocol Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 EVAA Protocol ne kadar olacak?
EVAA Protocol yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel EVAA Protocol fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:12:42 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

EVAA Protocol Öne Çıkan Haberler

BSC Hunter, who once made a profit of $2.68 million, built a position in EVAA and now has a floating profit of $9,610.

BSC Hunter, who once made a profit of $2.68 million, built a position in EVAA and now has a floating profit of $9,610.

October 3, 2025
EVAA Protocol: The Smart-Contract Platform Gaining Massive Traction

EVAA Protocol: The Smart-Contract Platform Gaining Massive Traction

October 21, 2025
Does EVAA Protocol (EVAA) Have the Potential to Grow?

Does EVAA Protocol (EVAA) Have the Potential to Grow?

October 29, 2025
Daha Fazla Görüntüle

EVAA Protocol Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

EVAA USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı EVAA long veya short pozisyonu açın. MEXC'de EVAAUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de EVAA Protocol (EVAA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı EVAA Protocol fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
EVAA/USDT
$0,9984
$0,9984$0,9984
+%3,72
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,6456
$0,6456$0,6456

-%83,85

Lighter

Lighter

LIT

$2,587
$2,587$2,587

+%2,53

ForTON

ForTON

FRT

$117,20
$117,20$117,20

+%1,75

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02611
$0,02611$0,02611

-%10,42

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

NINJA RABBIT

NINJA RABBIT

NRABBIT

$0,000000000799
$0,000000000799$0,000000000799

+%99,75

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001547
$0,00001547$0,00001547

+%117,27

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0483797
$0,0483797$0,0483797

+%64,19

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,02042
$0,02042$0,02042

+%60,53

Bitlight Labs

Bitlight Labs

LIGHT

$1,7394
$1,7394$1,7394

+%46,16

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EVAA / USD Hesaplayıcı

Miktar

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 0,9984 USD