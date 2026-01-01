Bugünkü EVAA Protocol Fiyatı

Bugünkü EVAA Protocol (EVAA) fiyatı $ 0,9984 olup, son 24 saatte % 2,86 değişim gösterdi. Mevcut EVAA / USD dönüşüm oranı EVAA başına $ 0,9984 şeklindedir.

EVAA Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,61M ile 1194. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,62M EVAA şeklindedir. Son 24 saat içinde EVAA, $ 0,9131 (en düşük) ile $ 1,1 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 13,61297177645488 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,6084164538042449 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EVAA, son bir saatte -%1,44 ve son 7 günde +%37,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 542,10K seviyesine ulaştı.

EVAA Protocol (EVAA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1194 Piyasa Değeri $ 6,61M$ 6,61M $ 6,61M Hacim (24 Sa) $ 542,10K$ 542,10K $ 542,10K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,92M$ 49,92M $ 49,92M Dolaşım Arzı 6,62M 6,62M 6,62M Maksimum Arz 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Toplam Arz 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Dolaşım Oranı %13,23 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

