Everscale (EVER) Nedir?

Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.

Everscale, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Everscale yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Everscale Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Everscale, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EVER fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Everscale fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Everscale Fiyat Geçmişi

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Everscale (EVER) Satın Alma

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EVER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EVER / VND ₫ 180.51264 1 EVER / AUD A$ 0.011264 1 EVER / GBP ￡ 0.0053504 1 EVER / EUR € 0.0061952 1 EVER / USD $ 0.00704 1 EVER / MYR RM 0.0311168 1 EVER / TRY ₺ 0.2679424 1 EVER / JPY ¥ 1.0103104 1 EVER / RUB ₽ 0.5896 1 EVER / INR ₹ 0.6069184 1 EVER / IDR Rp 119.322016 1 EVER / KRW ₩ 10.0427712 1 EVER / PHP ₱ 0.4009984 1 EVER / EGP ￡E. 0.3612928 1 EVER / BRL R$ 0.0414656 1 EVER / CAD C$ 0.0097856 1 EVER / BDT ৳ 0.8555712 1 EVER / NGN ₦ 11.2459776 1 EVER / UAH ₴ 0.291456 1 EVER / VES Bs 0.49984 1 EVER / PKR Rs 1.9741568 1 EVER / KZT ₸ 3.6382016 1 EVER / THB ฿ 0.2356992 1 EVER / TWD NT$ 0.2276736 1 EVER / AED د.إ 0.0258368 1 EVER / CHF Fr 0.0057024 1 EVER / HKD HK$ 0.05456 1 EVER / MAD .د.م 0.065472 1 EVER / MXN $ 0.1437568

Everscale Kaynağı

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