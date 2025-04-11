Harvest Finance (FARM) Nedir?

Harvest, en yeni DeFi protokollerinden elde edilebilecek en yüksek verimi otomatik olarak toplamak ve en son farming tekniklerini kullanarak alınan verimi optimize etmek için tanımlanmıştır. FARM, Harvest için yönetişim tokenidir. FARM sahiplerinin FARM operasyonel hazinesi için teklifleri oylayabileceği ve Harvest operasyonlarından %5 ücret alabileceği iddia edilmektedir.

Harvest Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Harvest Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Harvest Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Harvest Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FARM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Harvest Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Harvest Finance Fiyat Geçmişi

FARM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FARM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Harvest Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Harvest Finance (FARM) Satın Alma

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FARM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FARM / VND ₫ 757,435.14 1 FARM / AUD A$ 47.264 1 FARM / GBP ￡ 22.4504 1 FARM / EUR € 25.9952 1 FARM / USD $ 29.54 1 FARM / MYR RM 130.5668 1 FARM / TRY ₺ 1,123.997 1 FARM / JPY ¥ 4,251.3968 1 FARM / RUB ₽ 2,470.7256 1 FARM / INR ₹ 2,544.5756 1 FARM / IDR Rp 500,677.891 1 FARM / KRW ₩ 41,960.093 1 FARM / PHP ₱ 1,682.5984 1 FARM / EGP ￡E. 1,516.879 1 FARM / BRL R$ 173.1044 1 FARM / CAD C$ 41.0606 1 FARM / BDT ৳ 3,589.9962 1 FARM / NGN ₦ 47,188.3776 1 FARM / UAH ₴ 1,222.956 1 FARM / VES Bs 2,097.34 1 FARM / PKR Rs 8,283.6068 1 FARM / KZT ₸ 15,265.9766 1 FARM / THB ฿ 988.9992 1 FARM / TWD NT$ 955.3236 1 FARM / AED د.إ 108.4118 1 FARM / CHF Fr 23.9274 1 FARM / HKD HK$ 228.935 1 FARM / MAD .د.م 274.722 1 FARM / MXN $ 601.139

Harvest Finance Kaynağı

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