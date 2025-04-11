Fartboy (FARTBOY) Nedir?

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

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Fartboy Fiyat Geleceği Tahmini

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Fartboy Fiyat Geçmişi

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Fartboy (FARTBOY) Satın Alma

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FARTBOY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FARTBOY / VND ₫ 871.02477 1 FARTBOY / AUD A$ 0.054352 1 FARTBOY / GBP ￡ 0.0258172 1 FARTBOY / EUR € 0.0298936 1 FARTBOY / USD $ 0.03397 1 FARTBOY / MYR RM 0.1501474 1 FARTBOY / TRY ₺ 1.2925585 1 FARTBOY / JPY ¥ 4.8889624 1 FARTBOY / RUB ₽ 2.8412508 1 FARTBOY / INR ₹ 2.9261758 1 FARTBOY / IDR Rp 575.7626255 1 FARTBOY / KRW ₩ 48.2526865 1 FARTBOY / PHP ₱ 1.9349312 1 FARTBOY / EGP ￡E. 1.7443595 1 FARTBOY / BRL R$ 0.1990642 1 FARTBOY / CAD C$ 0.0472183 1 FARTBOY / BDT ৳ 4.1283741 1 FARTBOY / NGN ₦ 54.2650368 1 FARTBOY / UAH ₴ 1.406358 1 FARTBOY / VES Bs 2.41187 1 FARTBOY / PKR Rs 9.5258674 1 FARTBOY / KZT ₸ 17.5553563 1 FARTBOY / THB ฿ 1.1373156 1 FARTBOY / TWD NT$ 1.0985898 1 FARTBOY / AED د.إ 0.1246699 1 FARTBOY / CHF Fr 0.0275157 1 FARTBOY / HKD HK$ 0.2632675 1 FARTBOY / MAD .د.م 0.315921 1 FARTBOY / MXN $ 0.6912895

Fartboy Kaynağı

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