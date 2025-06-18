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FAVRR Fiyatı(FAVRR)

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Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!

FAVRR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için FAVRR (FAVRR) mevcut fiyatı -- USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. FAVRR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar FAVRR Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki FAVRR fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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FAVRR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için FAVRR fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü FAVRR Fiyatı Değişimi

Bugün, FAVRR, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

FAVRR 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

FAVRR 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FAVRR değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

FAVRR 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FAVRR Fiyat Bilgisi

En güncel FAVRR fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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FAVRR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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FAVRR (FAVRR) Nedir?

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FAVRR Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FAVRR, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FAVRR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FAVRR fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FAVRR Fiyat Geçmişi

FAVRR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FAVRR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FAVRR fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FAVRR (FAVRR) Token Ekonomisi

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FAVRR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FAVRR / VND
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1 FAVRR / AUD
A$--
1 FAVRR / GBP
--
1 FAVRR / EUR
--
1 FAVRR / USD
$--
1 FAVRR / MYR
RM--
1 FAVRR / TRY
--
1 FAVRR / JPY
¥--
1 FAVRR / RUB
--
1 FAVRR / INR
--
1 FAVRR / IDR
Rp--
1 FAVRR / KRW
--
1 FAVRR / PHP
--
1 FAVRR / EGP
￡E.--
1 FAVRR / BRL
R$--
1 FAVRR / CAD
C$--
1 FAVRR / BDT
--
1 FAVRR / NGN
--
1 FAVRR / UAH
--
1 FAVRR / VES
Bs--
1 FAVRR / PKR
Rs--
1 FAVRR / KZT
--
1 FAVRR / THB
฿--
1 FAVRR / TWD
NT$--
1 FAVRR / AED
د.إ--
1 FAVRR / CHF
Fr--
1 FAVRR / HKD
HK$--
1 FAVRR / MAD
.د.م--
1 FAVRR / MXN
$--

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