Bugünkü Figma Fiyatı

Bugünkü Figma (FIGON) fiyatı $ 36,89 olup, son 24 saatte % 1,02 değişim gösterdi. Mevcut FIGON / USD dönüşüm oranı FIGON başına $ 36,89 şeklindedir.

Figma, şu anda piyasa değeri açısından $ 342,39K ile 2549. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,28K FIGON şeklindedir. Son 24 saat içinde FIGON, $ 36,73 (en düşük) ile $ 37,78 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 71,95000313657503 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 32,93630212472263 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIGON, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde -%4,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 163,27K seviyesine ulaştı.

Figma (FIGON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2549 Piyasa Değeri $ 342,39K$ 342,39K $ 342,39K Hacim (24 Sa) $ 163,27K$ 163,27K $ 163,27K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 342,39K$ 342,39K $ 342,39K Dolaşım Arzı 9,28K 9,28K 9,28K Toplam Arz 9.281,39897438 9.281,39897438 9.281,39897438 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

