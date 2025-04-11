Flamingo (FLM) Nedir?

Flamingo, Neo blok zinciri üzerine inşa edilmiş, birlikte çalışabilir, tam yığın merkeziyetsiz bir finans protokolüdür. FLM tokenı Flamingo'nun yönetişim tokenidir. FLM sahipleri, platform parametrelerindeki değişiklikler, yeni FLM tokenlerinin çıkarılması vb. için oy kullanabilir.

Flamingo, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Flamingo yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- FLM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Flamingo hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Flamingo satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Flamingo Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Flamingo, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FLM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Flamingo fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Flamingo Fiyat Geçmişi

FLM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FLM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Flamingo fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Flamingo (FLM) Satın Alma

Nasıl Flamingo satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Flamingo Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FLM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLM / VND ₫ 434.10213 1 FLM / AUD A$ 0.027088 1 FLM / GBP ￡ 0.0128668 1 FLM / EUR € 0.0148984 1 FLM / USD $ 0.01693 1 FLM / MYR RM 0.0748306 1 FLM / TRY ₺ 0.6443558 1 FLM / JPY ¥ 2.4296243 1 FLM / RUB ₽ 1.4178875 1 FLM / INR ₹ 1.4595353 1 FLM / IDR Rp 286.9491095 1 FLM / KRW ₩ 24.116785 1 FLM / PHP ₱ 0.9643328 1 FLM / EGP ￡E. 0.8688476 1 FLM / BRL R$ 0.0997177 1 FLM / CAD C$ 0.0235327 1 FLM / BDT ৳ 2.0575029 1 FLM / NGN ₦ 27.0446592 1 FLM / UAH ₴ 0.700902 1 FLM / VES Bs 1.20203 1 FLM / PKR Rs 4.7475106 1 FLM / KZT ₸ 8.7492547 1 FLM / THB ฿ 0.5668164 1 FLM / TWD NT$ 0.5475162 1 FLM / AED د.إ 0.0621331 1 FLM / CHF Fr 0.0137133 1 FLM / HKD HK$ 0.1312075 1 FLM / MAD .د.م 0.157449 1 FLM / MXN $ 0.3457106

Flamingo Kaynağı

Flamingo hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Flamingo Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Flamingo (FLM) fiyatı nedir? Canlı Flamingo (FLM) fiyatı, 0.01693 USD . Flamingo (FLM) varlığının piyasa değeri nedir? Flamingo varlığının mevcut piyasa değeri, $ 9.33M USD . Mevcut FLM arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.01693 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Flamingo (FLM) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Flamingo (FLM) arzı, 551.35M USD . Flamingo (FLM) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-11 tarihi itibarıyla, en yüksek Flamingo (FLM) fiyatı, 4.99 USD . Flamingo (FLM) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Flamingo (FLM) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 620.28K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.