Bugünkü Fellaz Fiyatı

Bugünkü Fellaz (FLZ) fiyatı $ 0,24684 olup, son 24 saatte % 0,56 değişim gösterdi. Mevcut FLZ / USD dönüşüm oranı FLZ başına $ 0,24684 şeklindedir.

Fellaz, şu anda piyasa değeri açısından $ 116,48M ile 238. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 471,87M FLZ şeklindedir. Son 24 saat içinde FLZ, $ 0,24219 (en düşük) ile $ 0,24906 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,031902618598005 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,08700985391066055 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLZ, son bir saatte +%0,62 ve son 7 günde -%6,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,08K seviyesine ulaştı.

Fellaz (FLZ) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.238 Piyasa Değeri $ 116,48M Hacim (24 Sa) $ 54,08K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 493,68M Dolaşım Arzı 471,87M Maksimum Arz 2.000.000.000 Toplam Arz 2.000.000.000 Dolaşım Oranı %23,59 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Fellaz piyasa değeri $ 116,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,08K. Dolaşımdaki FLZ arzı 471,87M olup, toplam arzı 2000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 493,68M.