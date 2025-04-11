FreeRossDAO (FREE) Nedir?

FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.

FreeRossDAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FreeRossDAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- FREE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda FreeRossDAO hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, FreeRossDAO satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

FreeRossDAO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FreeRossDAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FREE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FreeRossDAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FreeRossDAO Fiyat Geçmişi

FREE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FREE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FreeRossDAO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FreeRossDAO (FREE) Satın Alma

Nasıl FreeRossDAO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım FreeRossDAO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FREE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FREE / VND ₫ 0.84025557 1 FREE / AUD A$ 0.000052432 1 FREE / GBP ￡ 0.0000249052 1 FREE / EUR € 0.0000288376 1 FREE / USD $ 0.00003277 1 FREE / MYR RM 0.0001448434 1 FREE / TRY ₺ 0.0012468985 1 FREE / JPY ¥ 0.0047162584 1 FREE / RUB ₽ 0.0027408828 1 FREE / INR ₹ 0.0028228078 1 FREE / IDR Rp 0.5554236455 1 FREE / KRW ₩ 0.0465481465 1 FREE / PHP ₱ 0.0018665792 1 FREE / EGP ￡E. 0.0016827395 1 FREE / BRL R$ 0.0001920322 1 FREE / CAD C$ 0.0000455503 1 FREE / BDT ৳ 0.0039825381 1 FREE / NGN ₦ 0.0523481088 1 FREE / UAH ₴ 0.001356678 1 FREE / VES Bs 0.00232667 1 FREE / PKR Rs 0.0091893634 1 FREE / KZT ₸ 0.0169352083 1 FREE / THB ฿ 0.0010971396 1 FREE / TWD NT$ 0.0010597818 1 FREE / AED د.إ 0.0001202659 1 FREE / CHF Fr 0.0000265437 1 FREE / HKD HK$ 0.0002539675 1 FREE / MAD .د.م 0.000304761 1 FREE / MXN $ 0.0006668695

FreeRossDAO Kaynağı

FreeRossDAO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: FreeRossDAO Hakkında Diğer Sorular Bugünkü FreeRossDAO (FREE) fiyatı nedir? Canlı FreeRossDAO (FREE) fiyatı, 0.00003277 USD . FreeRossDAO (FREE) varlığının piyasa değeri nedir? FreeRossDAO varlığının mevcut piyasa değeri, $ 0.00 USD . Mevcut FREE arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.00003277 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. FreeRossDAO (FREE) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut FreeRossDAO (FREE) arzı, 0.00 USD . FreeRossDAO (FREE) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek FreeRossDAO (FREE) fiyatı, 0.01548 USD . FreeRossDAO (FREE) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? FreeRossDAO (FREE) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 53.66K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.