Bugünkü GraphAI Fiyatı

Bugünkü GraphAI (GAI) fiyatı $ 0,0325 olup, son 24 saatte % 0,91 değişim gösterdi. Mevcut GAI / USD dönüşüm oranı GAI başına $ 0,0325 şeklindedir.

GraphAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3761. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 GAI şeklindedir. Son 24 saat içinde GAI, $ 0,032 (en düşük) ile $ 0,0337 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,8571500421232581 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000940784235454038 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GAI, son bir saatte -%0,31 ve son 7 günde -%12,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 341,20K seviyesine ulaştı.

GraphAI (GAI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3761 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 341,20K$ 341,20K $ 341,20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,25M$ 3,25M $ 3,25M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

