Bugünkü canlı GraphAI fiyatı 0,0325 USD. GAI piyasa değeri ise 0 USD. GAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

GAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

GAI Fiyat Bilgileri

GAI Nedir

GAI Resmi Websitesi

GAI Token Ekonomisi

GAI Fiyat Tahmini

GAI Fiyat Geçmişi

GAI Satın Alma Kılavuzu

GAI / İtibari Para Dönüştürücüsü

GAI Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

GraphAI Logosu

GraphAI Fiyatı(GAI)

1 GAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,0326
$0,0326$0,0326
-%0,911D
USD
GraphAI (GAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:15:11 (UTC+8)

Bugünkü GraphAI Fiyatı

Bugünkü GraphAI (GAI) fiyatı $ 0,0325 olup, son 24 saatte % 0,91 değişim gösterdi. Mevcut GAI / USD dönüşüm oranı GAI başına $ 0,0325 şeklindedir.

GraphAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3761. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 GAI şeklindedir. Son 24 saat içinde GAI, $ 0,032 (en düşük) ile $ 0,0337 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,8571500421232581 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000940784235454038 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GAI, son bir saatte -%0,31 ve son 7 günde -%12,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 341,20K seviyesine ulaştı.

GraphAI (GAI) Piyasa Bilgileri

No.3761

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 341,20K
$ 341,20K$ 341,20K

$ 3,25M
$ 3,25M$ 3,25M

0,00
0,00 0,00

100.000.000
100.000.000 100.000.000

100.000.000
100.000.000 100.000.000

%0,00

BASE

Şu anki GraphAI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 341,20K. Dolaşımdaki GAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,25M.

GraphAI Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,032
$ 0,032$ 0,032
24 sa Düşük
$ 0,0337
$ 0,0337$ 0,0337
24 sa Yüksek

$ 0,032
$ 0,032$ 0,032

$ 0,0337
$ 0,0337$ 0,0337

$ 0,8571500421232581
$ 0,8571500421232581$ 0,8571500421232581

$ 0,000940784235454038
$ 0,000940784235454038$ 0,000940784235454038

-%0,31

-%0,91

-%12,40

-%12,40

GraphAI (GAI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için GraphAI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000299-%0,91
30 Gün$ -0,0504-%60,80
60 Gün$ -0,079-%70,86
90 Gün$ -0,2392-%88,04
Bugünkü GraphAI Fiyatı Değişimi

Bugün, GAI, $ -0,000299 (-%0,91) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

GraphAI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0504 (-%60,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

GraphAI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GAI değişimi $ -0,079 (-%70,86) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

GraphAI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,2392 (-%88,04) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GraphAI (GAI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

GraphAI Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

GraphAI için Fiyat Tahmini

2030 için GraphAI (GAI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GAI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için GraphAI (GAI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında GraphAI fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

GraphAI varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? GraphAI Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, GAI varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl GraphAI Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

GraphAI ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de GAI satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, GraphAI satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, GraphAI (GAI) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra GraphAI anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
GraphAI (GAI) Satın Alma Kılavuzu

GraphAI ile Neler Yapabilirsiniz

GraphAI sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de GraphAI (GAI) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

GraphAI (GAI) Nedir?

RWA'ların DeFAI dünyasına entegrasyonunu sağlayan ilk MCP tabanlı, GraphRAG Destekli Yapay Zekâ veri katmanıdir. GraphAI, blok zinciri veri kullanımına devrim niteliğinde bir yaklaşım getirerek geliştiricilerin ve kullanıcıların güçlü yapay zekâ odaklı merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) oluşturmasını sağlar.

GraphAI Kaynağı

GraphAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi GraphAI Websitesi
Blok Gezgini

2030 yılında 1 GraphAI ne kadar olacak?
GraphAI yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel GraphAI fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:15:11 (UTC+8)

GraphAI (GAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

US tariffs are a negative demand shock to New Zealand

October 31, 2025
NZD/USD dives further, nears 0.5700 on weak Chinese data, risk aversion

Exploring AI Creativity: A Conversation with Shelley from Character.AI

December 23, 2025
GraphAI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

GAI USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı GAI long veya short pozisyonu açın. MEXC'de GAIUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de GraphAI (GAI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı GraphAI fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
GAI/USDT
$0,0326
$0,0326$0,0326
-%1,21
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

