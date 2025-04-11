Gaia EverWorld (GAIA) Nedir?

Gaia Everworld, oyuncuların krallıklarını kurdukları, toprakları keşfettikleri, Gaia Lejyonerlerini topladıkları, çoğaldıkları ve savaştıkları sürükleyici, çok bölgeli fantezi dünyasıdır.

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Gaia EverWorld Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Gaia EverWorld, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GAIA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Gaia EverWorld fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Gaia EverWorld Fiyat Geçmişi

GAIA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GAIA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Gaia EverWorld fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Gaia EverWorld (GAIA) Satın Alma

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GAIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GAIA / VND ₫ 35.794836 1 GAIA / AUD A$ 0.0022336 1 GAIA / GBP ￡ 0.00106096 1 GAIA / EUR € 0.00122848 1 GAIA / USD $ 0.001396 1 GAIA / MYR RM 0.00617032 1 GAIA / TRY ₺ 0.05313176 1 GAIA / JPY ¥ 0.20050748 1 GAIA / RUB ₽ 0.116915 1 GAIA / INR ₹ 0.12027936 1 GAIA / IDR Rp 23.6610134 1 GAIA / KRW ₩ 1.9829482 1 GAIA / PHP ₱ 0.07951616 1 GAIA / EGP ￡E. 0.07164272 1 GAIA / BRL R$ 0.00819452 1 GAIA / CAD C$ 0.00194044 1 GAIA / BDT ৳ 0.16965588 1 GAIA / NGN ₦ 2.23002624 1 GAIA / UAH ₴ 0.0577944 1 GAIA / VES Bs 0.099116 1 GAIA / PKR Rs 0.39146632 1 GAIA / KZT ₸ 0.72143884 1 GAIA / THB ฿ 0.04673808 1 GAIA / TWD NT$ 0.04513268 1 GAIA / AED د.إ 0.00512332 1 GAIA / CHF Fr 0.00113076 1 GAIA / HKD HK$ 0.010819 1 GAIA / MAD .د.م 0.0129828 1 GAIA / MXN $ 0.02842256

Gaia EverWorld Kaynağı

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