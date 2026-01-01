Bugünkü GAIB Fiyatı

Bugünkü GAIB (GAIB) fiyatı $ 0,02716 olup, son 24 saatte % 3,20 değişim gösterdi. Mevcut GAIB / USD dönüşüm oranı GAIB başına $ 0,02716 şeklindedir.

GAIB, şu anda piyasa değeri açısından $ 5,56M ile 1239. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 204,83M GAIB şeklindedir. Son 24 saat içinde GAIB, $ 0,02669 (en düşük) ile $ 0,02927 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,280400180508391 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,027433454740228454 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GAIB, son bir saatte +%0,70 ve son 7 günde -%18,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 93,53K seviyesine ulaştı.

GAIB (GAIB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1239 Piyasa Değeri $ 5,56M$ 5,56M $ 5,56M Hacim (24 Sa) $ 93,53K$ 93,53K $ 93,53K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,16M$ 27,16M $ 27,16M Dolaşım Arzı 204,83M 204,83M 204,83M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %20,48 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki GAIB piyasa değeri $ 5,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 93,53K. Dolaşımdaki GAIB arzı 204,83M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,16M.