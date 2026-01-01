Bugünkü Griffin AI Fiyatı

Bugünkü Griffin AI (GAIN) fiyatı $ 0,00364 olup, son 24 saatte % 0,92 değişim gösterdi. Mevcut GAIN / USD dönüşüm oranı GAIN başına $ 0,00364 şeklindedir.

Griffin AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- GAIN şeklindedir. Son 24 saat içinde GAIN, $ 0,003578 (en düşük) ile $ 0,004326 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GAIN, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%3,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 32,42K seviyesine ulaştı.

Griffin AI (GAIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 32,42K$ 32,42K $ 32,42K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,64M$ 3,64M $ 3,64M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Griffin AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 32,42K. Dolaşımdaki GAIN arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,64M.