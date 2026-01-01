Bugünkü Gata Fiyatı

Bugünkü Gata (GATA) fiyatı $ 0,007476 olup, son 24 saatte % 0,47 değişim gösterdi. Mevcut GATA / USD dönüşüm oranı GATA başına $ 0,007476 şeklindedir.

Gata, şu anda piyasa değeri açısından $ 719,50K ile 2216. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 96,24M GATA şeklindedir. Son 24 saat içinde GATA, $ 0,006969 (en düşük) ile $ 0,008781 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,17518834628959326 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,005270204716617657 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GATA, son bir saatte -%0,91 ve son 7 günde -%14,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 64,71K seviyesine ulaştı.

Gata (GATA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2216 Piyasa Değeri $ 719,50K$ 719,50K $ 719,50K Hacim (24 Sa) $ 64,71K$ 64,71K $ 64,71K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,48M$ 7,48M $ 7,48M Dolaşım Arzı 96,24M 96,24M 96,24M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %9,62 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

