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Goldfinch Fiyatı(GFI)

USD

Goldfinch (GFI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.488
$0.488$0.488
+0.14%(1D)

GFI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Goldfinch (GFI) mevcut fiyatı 0.488 USD ve mevcut piyasa değeri $ 38.26M USD. GFI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Goldfinch Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 59.63K USD
- Gün içindeki Goldfinch fiyat değişimi +0.14%
- Dolaşımdaki arz: 78.40M USD.

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GFI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Goldfinch fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.000682+0.14%
30 Gün$ -0.252-34.06%
60 Gün$ -0.6009-55.19%
90 Gün$ -0.8865-64.50%
Bugünkü Goldfinch Fiyatı Değişimi

Bugün, GFI, $ +0.000682 (+0.14%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Goldfinch 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.252 (-34.06%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Goldfinch 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GFI değişimi $ -0.6009 (-55.19%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Goldfinch 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.8865 (-64.50%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GFI Fiyat Bilgisi

En güncel Goldfinch fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.465
$ 0.465$ 0.465

$ 0.5077
$ 0.5077$ 0.5077

$ 5.3146
$ 5.3146$ 5.3146

+0.08%

+0.14%

-12.77%

GFI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 38.26M
$ 38.26M$ 38.26M

$ 59.63K
$ 59.63K$ 59.63K

78.40M
78.40M 78.40M

Goldfinch (GFI) Nedir?

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Goldfinch, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Goldfinch yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- GFI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Goldfinch hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Goldfinch satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Goldfinch Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Goldfinch, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GFI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Goldfinch fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Goldfinch Fiyat Geçmişi

GFI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GFI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Goldfinch fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Goldfinch (GFI) Satın Alma

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GFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GFI / VND
12,512.808
1 GFI / AUD
A$0.77592
1 GFI / GBP
0.37088
1 GFI / EUR
0.42944
1 GFI / USD
$0.488
1 GFI / MYR
RM2.15696
1 GFI / TRY
18.56352
1 GFI / JPY
¥70.1744
1 GFI / RUB
40.626
1 GFI / INR
42.0168
1 GFI / IDR
Rp8,271.1852
1 GFI / KRW
693.1796
1 GFI / PHP
27.816
1 GFI / EGP
￡E.25.04904
1 GFI / BRL
R$2.86944
1 GFI / CAD
C$0.67832
1 GFI / BDT
59.30664
1 GFI / NGN
779.55072
1 GFI / UAH
20.2032
1 GFI / VES
Bs34.648
1 GFI / PKR
Rs136.84496
1 GFI / KZT
252.19352
1 GFI / THB
฿16.33824
1 GFI / TWD
NT$15.77704
1 GFI / AED
د.إ1.79096
1 GFI / CHF
Fr0.39528
1 GFI / HKD
HK$3.782
1 GFI / MAD
.د.م4.5384
1 GFI / MXN
$9.9308

Goldfinch Kaynağı

Goldfinch hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Goldfinch Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

GFI
USD

1 GFI = 0.488 USD

Al-Sat

GFIUSDT
$0.488
$0.488$0.488
-3.64%

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