Bugünkü Giggle Fund (GIGGLE) fiyatı $ 67,38 olup, son 24 saatte % 0,74 değişim gösterdi. Mevcut GIGGLE / USD dönüşüm oranı GIGGLE başına $ 67,38 şeklindedir.

Giggle Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 67,38M ile 340. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00M GIGGLE şeklindedir. Son 24 saat içinde GIGGLE, $ 65,42 (en düşük) ile $ 67,97 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 281,147303020201 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,002154581463322289 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GIGGLE, son bir saatte -%0,84 ve son 7 günde +%2,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 182,65K seviyesine ulaştı.

Giggle Fund (GIGGLE) Piyasa Bilgileri

