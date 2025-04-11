Moonbeam (GLMR) Nedir?

Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

Moonbeam, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Moonbeam yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Moonbeam Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Moonbeam, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GLMR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Moonbeam fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Moonbeam Fiyat Geçmişi

GLMR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GLMR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Moonbeam fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Moonbeam (GLMR) Satın Alma

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GLMR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GLMR / VND ₫ 1,667.69064 1 GLMR / AUD A$ 0.104064 1 GLMR / GBP ￡ 0.0494304 1 GLMR / EUR € 0.0572352 1 GLMR / USD $ 0.06504 1 GLMR / MYR RM 0.2874768 1 GLMR / TRY ₺ 2.4754224 1 GLMR / JPY ¥ 9.3566544 1 GLMR / RUB ₽ 5.4230352 1 GLMR / INR ₹ 5.603196 1 GLMR / IDR Rp 1,102.372716 1 GLMR / KRW ₩ 92.386068 1 GLMR / PHP ₱ 3.70728 1 GLMR / EGP ￡E. 3.339804 1 GLMR / BRL R$ 0.3817848 1 GLMR / CAD C$ 0.0904056 1 GLMR / BDT ৳ 7.9043112 1 GLMR / NGN ₦ 103.8974976 1 GLMR / UAH ₴ 2.692656 1 GLMR / VES Bs 4.61784 1 GLMR / PKR Rs 18.2385168 1 GLMR / KZT ₸ 33.6120216 1 GLMR / THB ฿ 2.1762384 1 GLMR / TWD NT$ 2.104044 1 GLMR / AED د.إ 0.2386968 1 GLMR / CHF Fr 0.0526824 1 GLMR / HKD HK$ 0.50406 1 GLMR / MAD .د.م 0.604872 1 GLMR / MXN $ 1.323564

Moonbeam Kaynağı

Moonbeam hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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