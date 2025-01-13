GLP1 Science (GLP1) Nedir?

GLP1 Science, obezite, diyabet ve metabolik sağlık alanlarında GLP-1 araştırmalarını ilerletmeye adanmış ilk DAO'dur. GLP-1 agonistleri (örn. Ozempic, Mounjaro), 2029 yılına kadar öngörülen 129 milyar $+ kombine satış ile küresel olarak en hızlı büyüyen ilaç sınıfıdır. Yine de, kilo verme etkinliğini %20'nin ötesine taşımak ve kas kaybı endişelerini gidermek gibi zorluklar devam etmektedir.

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GLP1 Science Fiyat Geleceği Tahmini

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GLP1 Science Fiyat Geçmişi

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GLP1 Science (GLP1) Satın Alma

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GLP1 Science Kaynağı

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