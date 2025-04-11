GraphLinq (GLQ) Nedir?

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

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GraphLinq Fiyat Geleceği Tahmini

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GraphLinq Fiyat Geçmişi

GLQ fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GLQ kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen GraphLinq fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

GraphLinq (GLQ) Satın Alma

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GLQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GLQ / VND ₫ 499.48668 1 GLQ / AUD A$ 0.031168 1 GLQ / GBP ￡ 0.0148048 1 GLQ / EUR € 0.0171424 1 GLQ / USD $ 0.01948 1 GLQ / MYR RM 0.0861016 1 GLQ / TRY ₺ 0.7414088 1 GLQ / JPY ¥ 2.8023928 1 GLQ / RUB ₽ 1.6242424 1 GLQ / INR ₹ 1.678202 1 GLQ / IDR Rp 330.169442 1 GLQ / KRW ₩ 27.670366 1 GLQ / PHP ₱ 1.11036 1 GLQ / EGP ￡E. 1.000298 1 GLQ / BRL R$ 0.1143476 1 GLQ / CAD C$ 0.0270772 1 GLQ / BDT ৳ 2.3674044 1 GLQ / NGN ₦ 31.1181312 1 GLQ / UAH ₴ 0.806472 1 GLQ / VES Bs 1.38308 1 GLQ / PKR Rs 5.4625816 1 GLQ / KZT ₸ 10.0670692 1 GLQ / THB ฿ 0.6518008 1 GLQ / TWD NT$ 0.630178 1 GLQ / AED د.إ 0.0714916 1 GLQ / CHF Fr 0.0157788 1 GLQ / HKD HK$ 0.15097 1 GLQ / MAD .د.م 0.181164 1 GLQ / MXN $ 0.396418

GraphLinq Kaynağı

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