Bugünkü GOAT Network Fiyatı

Bugünkü GOAT Network (GOATED) fiyatı $ 0,03499 olup, son 24 saatte % 0,66 değişim gösterdi. Mevcut GOATED / USD dönüşüm oranı GOATED başına $ 0,03499 şeklindedir.

GOAT Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,65M ile 1442. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 104,35M GOATED şeklindedir. Son 24 saat içinde GOATED, $ 0,03415 (en düşük) ile $ 0,03501 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,19772632791076053 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03415745158158215 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOATED, son bir saatte +%0,51 ve son 7 günde -%10,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,78K seviyesine ulaştı.

GOAT Network (GOATED) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1442 Piyasa Değeri $ 3,65M$ 3,65M $ 3,65M Hacim (24 Sa) $ 53,78K$ 53,78K $ 53,78K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,99M$ 34,99M $ 34,99M Dolaşım Arzı 104,35M 104,35M 104,35M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %10,43 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki GOAT Network piyasa değeri $ 3,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,78K. Dolaşımdaki GOATED arzı 104,35M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,99M.