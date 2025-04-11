Gods Unchained (GODS) Nedir?

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

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GODS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GODS / VND ₫ 2,035.12617 1 GODS / AUD A$ 0.126992 1 GODS / GBP ￡ 0.0603212 1 GODS / EUR € 0.0698456 1 GODS / USD $ 0.07937 1 GODS / MYR RM 0.3508154 1 GODS / TRY ₺ 3.0208222 1 GODS / JPY ¥ 11.4181682 1 GODS / RUB ₽ 6.6178706 1 GODS / INR ₹ 6.8377255 1 GODS / IDR Rp 1,345.2540355 1 GODS / KRW ₩ 112.7411165 1 GODS / PHP ₱ 4.52409 1 GODS / EGP ￡E. 4.0756495 1 GODS / BRL R$ 0.4659019 1 GODS / CAD C$ 0.1103243 1 GODS / BDT ৳ 9.6458361 1 GODS / NGN ₦ 126.7888128 1 GODS / UAH ₴ 3.285918 1 GODS / VES Bs 5.63527 1 GODS / PKR Rs 22.2569354 1 GODS / KZT ₸ 41.0176223 1 GODS / THB ฿ 2.6557202 1 GODS / TWD NT$ 2.5676195 1 GODS / AED د.إ 0.2912879 1 GODS / CHF Fr 0.0642897 1 GODS / HKD HK$ 0.6151175 1 GODS / MAD .د.م 0.738141 1 GODS / MXN $ 1.6151795

Gods Unchained Kaynağı

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