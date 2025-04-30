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New XAI gork Fiyatı(GORK)

USD

New XAI gork (GORK) Canlı Fiyat Grafiği

$0.03174
$0.03174$0.03174
+58.70%(1D)

GORK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için New XAI gork (GORK) mevcut fiyatı 0.0315 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. GORK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar New XAI gork Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 610.71K USD
- Gün içindeki New XAI gork fiyat değişimi +58.70%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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GORK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için New XAI gork fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01174+58.70%
30 Gün$ +0.0115+57.50%
60 Gün$ +0.0115+57.50%
90 Gün$ +0.0115+57.50%
Bugünkü New XAI gork Fiyatı Değişimi

Bugün, GORK, $ +0.01174 (+58.70%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

New XAI gork 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.0115 (+57.50%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

New XAI gork 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GORK değişimi $ +0.0115 (+57.50%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

New XAI gork 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.0115 (+57.50%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GORK Fiyat Bilgisi

En güncel New XAI gork fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

$ 0.0672
$ 0.0672$ 0.0672

$ 0.0672
$ 0.0672$ 0.0672

-10.80%

+58.70%

+57.50%

GORK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 610.71K
$ 610.71K$ 610.71K

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New XAI gork (GORK) Nedir?

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New XAI gork Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, New XAI gork, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GORK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen New XAI gork fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

New XAI gork Fiyat Geçmişi

GORK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GORK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen New XAI gork fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

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GORK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GORK / VND
828.9225
1 GORK / AUD
A$0.04914
1 GORK / GBP
0.023625
1 GORK / EUR
0.02772
1 GORK / USD
$0.0315
1 GORK / MYR
RM0.135765
1 GORK / TRY
1.21086
1 GORK / JPY
¥4.567185
1 GORK / RUB
2.578275
1 GORK / INR
2.666475
1 GORK / IDR
Rp524.99979
1 GORK / KRW
45.12879
1 GORK / PHP
1.75833
1 GORK / EGP
￡E.1.60398
1 GORK / BRL
R$0.178605
1 GORK / CAD
C$0.04347
1 GORK / BDT
3.83985
1 GORK / NGN
50.561595
1 GORK / UAH
1.3104
1 GORK / VES
Bs2.709
1 GORK / PKR
Rs8.88048
1 GORK / KZT
16.21179
1 GORK / THB
฿1.055565
1 GORK / TWD
NT$1.010835
1 GORK / AED
د.إ0.115605
1 GORK / CHF
Fr0.026145
1 GORK / HKD
HK$0.244125
1 GORK / MAD
.د.م0.29169
1 GORK / MXN
$0.6174

New XAI gork Kaynağı

New XAI gork hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi New XAI gork Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

GORK
USD

1 GORK = 0.0315 USD

Al-Sat

GORKUSDT
$0.0315
$0.0315$0.0315
+57.50%

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