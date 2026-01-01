Bugünkü Game X Fiyatı

Bugünkü Game X (GXT) fiyatı $ 0,0015078 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut GXT / USD dönüşüm oranı GXT başına $ 0,0015078 şeklindedir.

Game X, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- GXT şeklindedir. Son 24 saat içinde GXT, $ 0,0014969 (en düşük) ile $ 0,0015282 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GXT, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde +%0,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 33,83K seviyesine ulaştı.

Game X (GXT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 33,83K$ 33,83K $ 33,83K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 316,64M$ 316,64M $ 316,64M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 210.000.000.000 210.000.000.000 210.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Game X piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 33,83K. Dolaşımdaki GXT arzı -- olup, toplam arzı 210000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 316,64M.