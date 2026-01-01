Bugünkü Hemi Fiyatı

Bugünkü Hemi (HEMI) fiyatı $ 0,01694 olup, son 24 saatte % 3,79 değişim gösterdi. Mevcut HEMI / USD dönüşüm oranı HEMI başına $ 0,01694 şeklindedir.

Hemi, şu anda piyasa değeri açısından $ 16,56M ile 785. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 977,50M HEMI şeklindedir. Son 24 saat içinde HEMI, $ 0,01539 (en düşük) ile $ 0,01789 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,19259179461442666 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,013467906175405853 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HEMI, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%9,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 213,40K seviyesine ulaştı.

Hemi (HEMI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.785 Piyasa Değeri $ 16,56M$ 16,56M $ 16,56M Hacim (24 Sa) $ 213,40K$ 213,40K $ 213,40K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 169,40M$ 169,40M $ 169,40M Dolaşım Arzı 977,50M 977,50M 977,50M Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %9,77 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

