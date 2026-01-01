BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı Hemi fiyatı 0,01694 USD. HEMI piyasa değeri ise 16.558.850 USD. HEMI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Hemi fiyatı 0,01694 USD. HEMI piyasa değeri ise 16.558.850 USD. HEMI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

HEMI Hakkında Daha Fazla Bilgi

HEMI Fiyat Bilgileri

HEMI Nedir

HEMI Whitepaper

HEMI Resmi Websitesi

HEMI Token Ekonomisi

HEMI Fiyat Tahmini

HEMI Fiyat Geçmişi

HEMI Satın Alma Kılavuzu

HEMI / İtibari Para Dönüştürücüsü

HEMI Spot

HEMI USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Hemi Logosu

Hemi Fiyatı(HEMI)

1 HEMI / USD Canlı Fiyatı:

$0,01695
$0,01695$0,01695
+%3,791D
USD
Hemi (HEMI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:17:03 (UTC+8)

Bugünkü Hemi Fiyatı

Bugünkü Hemi (HEMI) fiyatı $ 0,01694 olup, son 24 saatte % 3,79 değişim gösterdi. Mevcut HEMI / USD dönüşüm oranı HEMI başına $ 0,01694 şeklindedir.

Hemi, şu anda piyasa değeri açısından $ 16,56M ile 785. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 977,50M HEMI şeklindedir. Son 24 saat içinde HEMI, $ 0,01539 (en düşük) ile $ 0,01789 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,19259179461442666 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,013467906175405853 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HEMI, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%9,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 213,40K seviyesine ulaştı.

Hemi (HEMI) Piyasa Bilgileri

No.785

$ 16,56M
$ 16,56M$ 16,56M

$ 213,40K
$ 213,40K$ 213,40K

$ 169,40M
$ 169,40M$ 169,40M

977,50M
977,50M 977,50M

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

%9,77

BSC

Şu anki Hemi piyasa değeri $ 16,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 213,40K. Dolaşımdaki HEMI arzı 977,50M olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 169,40M.

Hemi Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01539
$ 0,01539$ 0,01539
24 sa Düşük
$ 0,01789
$ 0,01789$ 0,01789
24 sa Yüksek

$ 0,01539
$ 0,01539$ 0,01539

$ 0,01789
$ 0,01789$ 0,01789

$ 0,19259179461442666
$ 0,19259179461442666$ 0,19259179461442666

$ 0,013467906175405853
$ 0,013467906175405853$ 0,013467906175405853

-%0,06

+%3,79

+%9,29

+%9,29

Hemi (HEMI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Hemi fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0006189+%3,79
30 Gün$ +0,00329+%24,10
60 Gün$ -0,02292-%57,51
90 Gün$ -0,0726-%81,09
Bugünkü Hemi Fiyatı Değişimi

Bugün, HEMI, $ +0,0006189 (+%3,79) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Hemi 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00329 (+%24,10) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Hemi 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HEMI değişimi $ -0,02292 (-%57,51) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Hemi 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0726 (-%81,09) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Hemi (HEMI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Hemi Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Hemi için Fiyat Tahmini

2030 için Hemi (HEMI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, HEMI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Hemi (HEMI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Hemi fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Hemi varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Hemi Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, HEMI varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Hemi Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Hemi ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de HEMI satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Hemi satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Hemi (HEMI) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Hemi anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Hemi (HEMI) Satın Alma Kılavuzu

Hemi ile Neler Yapabilirsiniz

Hemi sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Hemi (HEMI) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Hemi (HEMI) Nedir?

Bitcoin ve Ethereum tarafından desteklenen Hemi, üstün ölçeklenebilirlik, güvenlik ve birlikte çalışabilirlik için modüler bir ağdır. Diğer projeler Bitcoin ve Ethereum'u ekosistem siloları olarak ele alıp her ikisinin potansiyelini sınırlarken, Hemi bunları tek bir süper ağın bileşenleri olarak görür. Bu, Bitcoin DeFi ve çok daha fazlası için yeni seviyelerde programlanabilirlik, taşınabilirlik ve potansiyel sunar. Hemi, Jeff Garzik (eski Bitcoin çekirdek geliştiricisi) ve Max Sanchez (Proof-of-Proof uzlaşma protokolünün yaratıcısı) tarafından kurulmuştur ve tanınmış blok zinciri mühendisleri, stratejik ortaklar ve yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından desteklenmektedir.

Hemi Kaynağı

Hemi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Hemi Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hemi Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Hemi ne kadar olacak?
Hemi yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Hemi fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:17:03 (UTC+8)

Hemi (HEMI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

Hemi Öne Çıkan Haberler

Dominari Holdings (DOMH) Teams With BTC Project Hemi

Dominari Holdings (DOMH) Teams With BTC Project Hemi

October 11, 2025
Aster will adjust the minimum price fluctuation of COAI, HEMI, SOON and BLESS token perpetual contracts

Aster will adjust the minimum price fluctuation of COAI, HEMI, SOON and BLESS token perpetual contracts

October 12, 2025
Aster DEX plans to allocate up to 80% of S3 fees for ASTER buybacks

Aster DEX plans to allocate up to 80% of S3 fees for ASTER buybacks

October 24, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Hemi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

HEMI USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı HEMI long veya short pozisyonu açın. MEXC'de HEMIUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Hemi (HEMI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Hemi fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
HEMI/USDC
$0,01692
$0,01692$0,01692
+%3,54
%0,00 (USDT)
HEMI/USDT
$0,01695
$0,01695$0,01695
+%3,98
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,5203
$0,5203$0,5203

-%86,98

Lighter

Lighter

LIT

$2,599
$2,599$2,599

+%3,01

ForTON

ForTON

FRT

$117,06
$117,06$117,06

+%1,63

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02521
$0,02521$0,02521

-%13,51

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001558
$0,00001558$0,00001558

+%118,82

NINJA RABBIT

NINJA RABBIT

NRABBIT

$0,000000000851
$0,000000000851$0,000000000851

+%112,75

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0484760
$0,0484760$0,0484760

+%64,52

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,02022
$0,02022$0,02022

+%58,96

Alien Worlds Trilium

Alien Worlds Trilium

TLM

$0,003073
$0,003073$0,003073

+%49,97

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HEMI / USD Hesaplayıcı

Miktar

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0,01694 USD