Hashflow Logosu

Hashflow Fiyatı(HFT)

USD

Hashflow (HFT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.05668
$0.05668$0.05668
+0.53%(1D)

HFT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Hashflow (HFT) mevcut fiyatı 0.05669 USD ve mevcut piyasa değeri $ 31.77M USD. HFT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Hashflow Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.06M USD
- Gün içindeki Hashflow fiyat değişimi +0.53%
- Dolaşımdaki arz: 560.47M USD.

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HFT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Hashflow fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.0002988+0.53%
30 Gün$ -0.01174-17.16%
60 Gün$ -0.05332-48.47%
90 Gün$ -0.12981-69.61%
Bugünkü Hashflow Fiyatı Değişimi

Bugün, HFT, $ +0.0002988 (+0.53%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Hashflow 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.01174 (-17.16%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Hashflow 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HFT değişimi $ -0.05332 (-48.47%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Hashflow 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.12981 (-69.61%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

HFT Fiyat Bilgisi

En güncel Hashflow fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.05414
$ 0.05414$ 0.05414

$ 0.05685
$ 0.05685$ 0.05685

$ 10
$ 10$ 10

+0.56%

+0.53%

+9.65%

HFT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31.77M
$ 31.77M$ 31.77M

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

560.47M
560.47M 560.47M

Hashflow (HFT) Nedir?

Hashflow, birlikte çalışabilirlik, sıfır işlem farkı ve MEV korumalı işlemler için tasarlanmış merkeziyetsiz bir borsadır.

Hashflow, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hashflow yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- HFT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Hashflow hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Hashflow satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Hashflow Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hashflow, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HFT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hashflow fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hashflow Fiyat Geçmişi

HFT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HFT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hashflow fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hashflow (HFT) Satın Alma

Nasıl Hashflow satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Hashflow Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

HFT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HFT / VND
1,453.58829
1 HFT / AUD
A$0.090704
1 HFT / GBP
0.0430844
1 HFT / EUR
0.0498872
1 HFT / USD
$0.05669
1 HFT / MYR
RM0.2505698
1 HFT / TRY
2.1576214
1 HFT / JPY
¥8.1554234
1 HFT / RUB
4.7268122
1 HFT / INR
4.8838435
1 HFT / IDR
Rp960.8473135
1 HFT / KRW
80.5253105
1 HFT / PHP
3.23133
1 HFT / EGP
￡E.2.9110315
1 HFT / BRL
R$0.3327703
1 HFT / CAD
C$0.0787991
1 HFT / BDT
6.8895357
1 HFT / NGN
90.5588736
1 HFT / UAH
2.346966
1 HFT / VES
Bs4.02499
1 HFT / PKR
Rs15.8970098
1 HFT / KZT
29.2968251
1 HFT / THB
฿1.8968474
1 HFT / TWD
NT$1.8339215
1 HFT / AED
د.إ0.2080523
1 HFT / CHF
Fr0.0459189
1 HFT / HKD
HK$0.4393475
1 HFT / MAD
.د.م0.527217
1 HFT / MXN
$1.1536415

Hashflow Kaynağı

Hashflow hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Hashflow Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

HFT
USD

1 HFT = 0.05669 USD

Al-Sat

HFTUSDT
$0.05669
$0.05669$0.05669
+4.59%

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