Bugünkü Robinhood Markets Fiyatı

Bugünkü Robinhood Markets (HOODON) fiyatı $ 112,13 olup, son 24 saatte % 2,05 değişim gösterdi. Mevcut HOODON / USD dönüşüm oranı HOODON başına $ 112,13 şeklindedir.

Robinhood Markets, şu anda piyasa değeri açısından $ 634,73K ile 2258. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,66K HOODON şeklindedir. Son 24 saat içinde HOODON, $ 112,13 (en düşük) ile $ 115,98 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 152,93948357313678 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 96,19355397433952 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HOODON, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%7,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 98,43K seviyesine ulaştı.

Robinhood Markets (HOODON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2258 Piyasa Değeri $ 634,73K$ 634,73K $ 634,73K Hacim (24 Sa) $ 98,43K$ 98,43K $ 98,43K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 634,73K$ 634,73K $ 634,73K Dolaşım Arzı 5,66K 5,66K 5,66K Toplam Arz 5.660,61767632 5.660,61767632 5.660,61767632 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Robinhood Markets piyasa değeri $ 634,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 98,43K. Dolaşımdaki HOODON arzı 5,66K olup, toplam arzı 5660.61767632. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 634,73K.