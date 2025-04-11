HOPR Token (HOPR) Nedir?

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, HOPR Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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HOPR Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, HOPR Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HOPR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen HOPR Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

HOPR Token Fiyat Geçmişi

HOPR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HOPR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen HOPR Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

HOPR Token (HOPR) Satın Alma

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HOPR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HOPR / VND ₫ 906.15294 1 HOPR / AUD A$ 0.056544 1 HOPR / GBP ￡ 0.0268584 1 HOPR / EUR € 0.0310992 1 HOPR / USD $ 0.03534 1 HOPR / MYR RM 0.1562028 1 HOPR / TRY ₺ 1.3450404 1 HOPR / JPY ¥ 5.076591 1 HOPR / RUB ₽ 2.9558376 1 HOPR / INR ₹ 3.0448944 1 HOPR / IDR Rp 598.982961 1 HOPR / KRW ₩ 50.198703 1 HOPR / PHP ₱ 2.0129664 1 HOPR / EGP ￡E. 1.8136488 1 HOPR / BRL R$ 0.2074458 1 HOPR / CAD C$ 0.0491226 1 HOPR / BDT ৳ 4.2948702 1 HOPR / NGN ₦ 56.4535296 1 HOPR / UAH ₴ 1.463076 1 HOPR / VES Bs 2.50914 1 HOPR / PKR Rs 9.9100428 1 HOPR / KZT ₸ 18.2633586 1 HOPR / THB ฿ 1.1842434 1 HOPR / TWD NT$ 1.1428956 1 HOPR / AED د.إ 0.1296978 1 HOPR / CHF Fr 0.0286254 1 HOPR / HKD HK$ 0.273885 1 HOPR / MAD .د.م 0.328662 1 HOPR / MXN $ 0.7195224

HOPR Token Kaynağı

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