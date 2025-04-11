HYDRA (HYDRA) Nedir?

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

HYDRA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, HYDRA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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HYDRA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, HYDRA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HYDRA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen HYDRA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

HYDRA Fiyat Geçmişi

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HYDRA (HYDRA) Satın Alma

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HYDRA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HYDRA / VND ₫ 5,205.123 1 HYDRA / AUD A$ 0.3248 1 HYDRA / GBP ￡ 0.15428 1 HYDRA / EUR € 0.17864 1 HYDRA / USD $ 0.203 1 HYDRA / MYR RM 0.89726 1 HYDRA / TRY ₺ 7.72415 1 HYDRA / JPY ¥ 29.21576 1 HYDRA / RUB ₽ 16.97892 1 HYDRA / INR ₹ 17.48642 1 HYDRA / IDR Rp 3,440.67745 1 HYDRA / KRW ₩ 288.35135 1 HYDRA / PHP ₱ 11.56288 1 HYDRA / EGP ￡E. 10.42405 1 HYDRA / BRL R$ 1.18958 1 HYDRA / CAD C$ 0.28217 1 HYDRA / BDT ৳ 24.67059 1 HYDRA / NGN ₦ 324.28032 1 HYDRA / UAH ₴ 8.4042 1 HYDRA / VES Bs 14.413 1 HYDRA / PKR Rs 56.92526 1 HYDRA / KZT ₸ 104.90837 1 HYDRA / THB ฿ 6.79644 1 HYDRA / TWD NT$ 6.56502 1 HYDRA / AED د.إ 0.74501 1 HYDRA / CHF Fr 0.16443 1 HYDRA / HKD HK$ 1.57325 1 HYDRA / MAD .د.م 1.8879 1 HYDRA / MXN $ 4.13105

HYDRA Kaynağı

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