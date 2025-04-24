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ICECREAM Fiyatı(ICECREAM)

USD

ICECREAM (ICECREAM) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01384
$0.01384$0.01384
+73.00%(1D)

ICECREAM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için ICECREAM (ICECREAM) mevcut fiyatı 0.01382 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. ICECREAM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar ICECREAM Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.98K USD
- Gün içindeki ICECREAM fiyat değişimi +73.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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ICECREAM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ICECREAM fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00584+73.00%
30 Gün$ +0.00582+72.75%
60 Gün$ +0.00582+72.75%
90 Gün$ +0.00582+72.75%
Bugünkü ICECREAM Fiyatı Değişimi

Bugün, ICECREAM, $ +0.00584 (+73.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ICECREAM 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.00582 (+72.75%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ICECREAM 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ICECREAM değişimi $ +0.00582 (+72.75%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ICECREAM 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.00582 (+72.75%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ICECREAM Fiyat Bilgisi

En güncel ICECREAM fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.0178
$ 0.0178$ 0.0178

$ 0.0178
$ 0.0178$ 0.0178

+72.75%

+73.00%

+72.75%

ICECREAM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.98K
$ 2.98K$ 2.98K

0.00
0.00 0.00

ICECREAM (ICECREAM) Nedir?

IceCream AI, kullanıcıların başta X olmak üzere sosyal medya etkinliklerine dayalı olarak izin almadan Sır Havuzları (GP'ler) oluşturmalarına ve bunlardan kazanç elde etmelerine olanak tanıyan bir DeFAI protokolüdür.

ICECREAM, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ICECREAM yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ICECREAM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ICECREAM hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ICECREAM satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ICECREAM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ICECREAM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ICECREAM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ICECREAM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ICECREAM Fiyat Geçmişi

ICECREAM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ICECREAM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ICECREAM fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ICECREAM (ICECREAM) Satın Alma

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ICECREAM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ICECREAM / VND
363.6733
1 ICECREAM / AUD
A$0.0215592
1 ICECREAM / GBP
0.010365
1 ICECREAM / EUR
0.0120234
1 ICECREAM / USD
$0.01382
1 ICECREAM / MYR
RM0.0603934
1 ICECREAM / TRY
0.5295824
1 ICECREAM / JPY
¥1.9711466
1 ICECREAM / RUB
1.150515
1 ICECREAM / INR
1.1792606
1 ICECREAM / IDR
Rp234.237253
1 ICECREAM / KRW
19.8278304
1 ICECREAM / PHP
0.7809682
1 ICECREAM / EGP
￡E.0.7042672
1 ICECREAM / BRL
R$0.0790504
1 ICECREAM / CAD
C$0.0190716
1 ICECREAM / BDT
1.6789918
1 ICECREAM / NGN
22.290278
1 ICECREAM / UAH
0.576985
1 ICECREAM / VES
Bs1.11942
1 ICECREAM / PKR
Rs3.8818998
1 ICECREAM / KZT
7.1680194
1 ICECREAM / THB
฿0.4621408
1 ICECREAM / TWD
NT$0.4494264
1 ICECREAM / AED
د.إ0.0507194
1 ICECREAM / CHF
Fr0.0113324
1 ICECREAM / HKD
HK$0.107105
1 ICECREAM / MAD
.د.م0.127835
1 ICECREAM / MXN
$0.2707338

ICECREAM Kaynağı

ICECREAM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi ICECREAM Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ICECREAM
USD

1 ICECREAM = 0.01382 USD

Al-Sat

ICECREAMUSDT
$0.01382
$0.01382$0.01382
+72.75%

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