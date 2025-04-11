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Internet Computer Fiyatı(ICP)

USD

Internet Computer (ICP) Canlı Fiyat Grafiği

$4.982
$4.982$4.982
+0.34%(1D)

ICP Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Internet Computer (ICP) mevcut fiyatı 4.982 USD ve mevcut piyasa değeri $ 2.42B USD. ICP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Internet Computer Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.85M USD
- Gün içindeki Internet Computer fiyat değişimi +0.34%
- Dolaşımdaki arz: 485.45M USD.

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ICP Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Internet Computer fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01688+0.34%
30 Gün$ -0.435-8.04%
60 Gün$ -1.981-28.46%
90 Gün$ -5.208-51.11%
Bugünkü Internet Computer Fiyatı Değişimi

Bugün, ICP, $ +0.01688 (+0.34%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Internet Computer 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.435 (-8.04%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Internet Computer 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ICP değişimi $ -1.981 (-28.46%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Internet Computer 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -5.208 (-51.11%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ICP Fiyat Bilgisi

En güncel Internet Computer fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 4.727
$ 4.727$ 4.727

$ 5.03
$ 5.03$ 5.03

$ 500
$ 500$ 500

+0.20%

+0.34%

-1.88%

ICP Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2.42B
$ 2.42B$ 2.42B

$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M

485.45M
485.45M 485.45M

Internet Computer (ICP) Nedir?

"1. Dfinity, sonsuz ölçeklenebilir akıllı dağıtık bulut bilgi işlem sistemi ve üçüncü nesil blok zinciridir ve mevcut Ethereum uygulamalarıyla oldukça uyumludur. Halka açık zincirin 3-7 saniyelik nihai onayına ulaşmak için Threshold Relay Threshold Relay, Probablistic Slot Protocol Probability Slot Protocol, USCID vb. dahil olmak üzere bir dizi son teknoloji şifreleme ve dağıtılmış sistem yeniliği getiriyor. PoW iş kanıtı mekanizmasına dayalı mevcut ağdan 50 -200 kat daha hızlı. Aynı zamanda, Blockchain NervousSystem yönetişim mekanizmasında ağı yönetmek için algoritmalar kullanan, ağ yükseltmesini çatalsız gerçekleştiren, hacker saldırısını tersine çeviren özellikler tanıtılır. 2. 2015 yılında başlayan bir yıldız proje olan Dfinity, Filecoin, Polkadot vb.'den sonra rekorlar kıran bir proje olarak ana ağını 2021'in ilk çeyreğinde başlatmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda, Dfinity test ağı, iki yıldan fazla süren bir süreçtem ve beş aşamadan geçti. Şu anda, çeşitli parametreler ve teknik yollar sabittir."

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Internet Computer Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Internet Computer, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ICP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Internet Computer fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Internet Computer Fiyat Geçmişi

ICP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ICP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Internet Computer fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Internet Computer (ICP) Satın Alma

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ICP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ICP / VND
127,743.462
1 ICP / AUD
A$7.92138
1 ICP / GBP
3.78632
1 ICP / EUR
4.38416
1 ICP / USD
$4.982
1 ICP / MYR
RM22.02044
1 ICP / TRY
189.61492
1 ICP / JPY
¥716.71052
1 ICP / RUB
414.70168
1 ICP / INR
429.1993
1 ICP / IDR
Rp84,440.6653
1 ICP / KRW
7,076.6819
1 ICP / PHP
283.974
1 ICP / EGP
￡E.255.8257
1 ICP / BRL
R$29.24434
1 ICP / CAD
C$6.92498
1 ICP / BDT
605.46246
1 ICP / NGN
7,958.44608
1 ICP / UAH
206.2548
1 ICP / VES
Bs353.722
1 ICP / PKR
Rs1,397.05244
1 ICP / KZT
2,574.64778
1 ICP / THB
฿166.69772
1 ICP / TWD
NT$161.1677
1 ICP / AED
د.إ18.28394
1 ICP / CHF
Fr4.03542
1 ICP / HKD
HK$38.6105
1 ICP / MAD
.د.م46.3326
1 ICP / MXN
$101.3837

Internet Computer Kaynağı

Internet Computer hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Internet Computer Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ICP
USD

1 ICP = 4.982 USD

Al-Sat

ICPUSDT
$4.982
$4.982$4.982
+4.75%

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