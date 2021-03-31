Illuvium (ILV) Nedir?

Illuvium, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz, NFT toplama ve otomatik savaş oyunudur. Hiper ölçeklenebilir immutable-X, Katman 2 çözümü ile entegre olan Illuvium oyuncuları, varlık basımı veya takası için sıfır gaz ücretine ve saniyenin altında işlem sürelerine erişebilir ve bunların tümü kullanıcılar tarafından korunur.

Illuvium, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Illuvium yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- ILV staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Illuvium hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

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Illuvium Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Illuvium, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ILV fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Illuvium fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Illuvium Fiyat Geçmişi

ILV fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ILV kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Illuvium fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Illuvium (ILV) Satın Alma

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Illuvium Kaynağı

Illuvium hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: