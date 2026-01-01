Bugünkü INFINIT Fiyatı

Bugünkü INFINIT (IN) fiyatı $ 0,06577 olup, son 24 saatte % 0,27 değişim gösterdi. Mevcut IN / USD dönüşüm oranı IN başına $ 0,06577 şeklindedir.

INFINIT, şu anda piyasa değeri açısından $ 18,34M ile 756. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 278,81M IN şeklindedir. Son 24 saat içinde IN, $ 0,0648 (en düşük) ile $ 0,0689 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,330328543984695 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,053529767930225576 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IN, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde -%17,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 104,40K seviyesine ulaştı.

INFINIT (IN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.756 Piyasa Değeri $ 18,34M$ 18,34M $ 18,34M Hacim (24 Sa) $ 104,40K$ 104,40K $ 104,40K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,77M$ 65,77M $ 65,77M Dolaşım Arzı 278,81M 278,81M 278,81M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %27,88 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki INFINIT piyasa değeri $ 18,34M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 104,40K. Dolaşımdaki IN arzı 278,81M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 65,77M.