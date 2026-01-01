Bugünkü Intel Fiyatı

Bugünkü Intel (INTCON) fiyatı $ 36,92 olup, son 24 saatte % 0,77 değişim gösterdi. Mevcut INTCON / USD dönüşüm oranı INTCON başına $ 36,92 şeklindedir.

Intel, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,08M ile 1693. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 56,29K INTCON şeklindedir. Son 24 saat içinde INTCON, $ 36,83 (en düşük) ile $ 37,9 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 348,4977525077396 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 23,741402264383435 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INTCON, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde +%2,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 89,31K seviyesine ulaştı.

Intel (INTCON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1693 Piyasa Değeri $ 2,08M$ 2,08M $ 2,08M Hacim (24 Sa) $ 89,31K$ 89,31K $ 89,31K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,08M$ 2,08M $ 2,08M Dolaşım Arzı 56,29K 56,29K 56,29K Toplam Arz 56.293,65234381 56.293,65234381 56.293,65234381 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Intel piyasa değeri $ 2,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 89,31K. Dolaşımdaki INTCON arzı 56,29K olup, toplam arzı 56293.65234381. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,08M.