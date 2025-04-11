IOSToken (IOST) Nedir?

IOST, Sequoia, Jingwei, Zhenge gibi küresel birinci kademe ABD doları yatırım kurumları tarafından desteklenen, çevrimiçi hizmet sağlayıcılar için geliştirilmiş bir blok zinciri uygulama platformudur. Yatay genişleme ve yüksek verim hedefine, POB konsensüs mekanizması ve ikinci katman genişletme şemasının tasarımı yoluyla ulaşılır. Üçüncü taraf geliştiricilere, yaratıcılara ve işletmelere, topluluğa ait ağları geliştirmek için verimli bir yolla değer elde etmeleri için bir platform sağlayın.

IOSToken, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, IOSToken yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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IOSToken Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, IOSToken, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte IOST fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen IOSToken fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

IOSToken Fiyat Geçmişi

IOST fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak IOST kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen IOSToken fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

IOSToken (IOST) Satın Alma

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IOST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IOST / VND ₫ 90.666576 1 IOST / AUD A$ 0.0056576 1 IOST / GBP ￡ 0.00268736 1 IOST / EUR € 0.00311168 1 IOST / USD $ 0.003536 1 IOST / MYR RM 0.01562912 1 IOST / TRY ₺ 0.13458016 1 IOST / JPY ¥ 0.5079464 1 IOST / RUB ₽ 0.29575104 1 IOST / INR ₹ 0.30466176 1 IOST / IDR Rp 59.9321944 1 IOST / KRW ₩ 5.0227112 1 IOST / PHP ₱ 0.20141056 1 IOST / EGP ￡E. 0.18146752 1 IOST / BRL R$ 0.02075632 1 IOST / CAD C$ 0.00491504 1 IOST / BDT ৳ 0.42973008 1 IOST / NGN ₦ 5.64854784 1 IOST / UAH ₴ 0.1463904 1 IOST / VES Bs 0.251056 1 IOST / PKR Rs 0.99156512 1 IOST / KZT ₸ 1.82736944 1 IOST / THB ฿ 0.11849136 1 IOST / TWD NT$ 0.11435424 1 IOST / AED د.إ 0.01297712 1 IOST / CHF Fr 0.00286416 1 IOST / HKD HK$ 0.027404 1 IOST / MAD .د.م 0.0328848 1 IOST / MXN $ 0.0719576

IOSToken Kaynağı

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