Bugünkü JDcom Fiyatı

Bugünkü JDcom (JDON) fiyatı $ 28,69 olup, son 24 saatte % 0,38 değişim gösterdi. Mevcut JDON / USD dönüşüm oranı JDON başına $ 28,69 şeklindedir.

JDcom, şu anda piyasa değeri açısından $ 919,77K ile 2099. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 32,06K JDON şeklindedir. Son 24 saat içinde JDON, $ 28,53 (en düşük) ile $ 28,77 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 36,90868486875765 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 27,876166532397413 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JDON, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde -%1,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,50K seviyesine ulaştı.

JDcom (JDON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2099 Piyasa Değeri $ 919,77K$ 919,77K $ 919,77K Hacim (24 Sa) $ 56,50K$ 56,50K $ 56,50K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 919,77K$ 919,77K $ 919,77K Dolaşım Arzı 32,06K 32,06K 32,06K Toplam Arz 32.059,02382902 32.059,02382902 32.059,02382902 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki JDcom piyasa değeri $ 919,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,50K. Dolaşımdaki JDON arzı 32,06K olup, toplam arzı 32059.02382902. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 919,77K.